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В Ясногорске женщина пострадала из-за яблок
Местную жительницу госпитализировали с переломами носа и запястья.
Как стало известно Myslo, рано утром 14 сентября в Ясногорскую районную больницу госпитализировали местную 29-летнюю жительницу. Медики диагностировали у пострадавшей переломы костей носа, запястья и внушительный синяк на лице.
По имеющейся на настоящий момент информации, женщина получила травмы при падении с дерева во время сбора яблок.
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