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В Ясногорске женщина пострадала из-за яблок
Изображение Capri23auto с сайта Pixabay

В Ясногорске женщина пострадала из-за яблок

Местную жительницу госпитализировали с переломами носа и запястья.

Как стало известно Myslo, рано утром 14 сентября в Ясногорскую районную больницу госпитализировали местную 29-летнюю жительницу. Медики диагностировали у пострадавшей переломы костей носа, запястья и внушительный синяк на лице.
 
По имеющейся на настоящий момент информации, женщина получила травмы при падении с дерева во время сбора яблок.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:23 +9
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