В Ясногорске женщина пострадала из-за яблок

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Местную жительницу госпитализировали с переломами носа и запястья.

Как стало известно Myslo, рано утром 14 сентября в Ясногорскую районную больницу госпитализировали местную 29-летнюю жительницу. Медики диагностировали у пострадавшей переломы костей носа, запястья и внушительный синяк на лице.

По имеющейся на настоящий момент информации, женщина получила травмы при падении с дерева во время сбора яблок.