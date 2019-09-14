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Туляк попался на краже автомобильных номеров

Туляк попался на краже автомобильных номеров

Он признался в содеянном.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратился 37-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что с принадлежащего ему ВАЗ-2114, припаркованной около многоквартирного дома по улице Революции, были украдены регистрационные знаки.

Сотрудниками оперативного подразделения отдела полиции при проведении мероприятий был установлен нигде не работающий и ранее судимый за кражи 33-летний местный житель. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для выяснения обстоятельств его противоправной деятельности. От задержанного получены признательные показания.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Похищенные номера изъяты. Оперативники выясняют мотив данного преступления, а также его причастность к другим подобным деяниям.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:16 0
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