Туляк попался на краже автомобильных номеров

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратился 37-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что с принадлежащего ему ВАЗ-2114, припаркованной около многоквартирного дома по улице Революции, были украдены регистрационные знаки.

Сотрудниками оперативного подразделения отдела полиции при проведении мероприятий был установлен нигде не работающий и ранее судимый за кражи 33-летний местный житель. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для выяснения обстоятельств его противоправной деятельности. От задержанного получены признательные показания.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Похищенные номера изъяты. Оперативники выясняют мотив данного преступления, а также его причастность к другим подобным деяниям.