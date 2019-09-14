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Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье

А еще сегодня начался отсчет дней до празднования 500-летия кремля.

 Сегодня туляки отмечают День Тульской области. Праздничные мероприятия проходят в Тульском кремле, на Казанской набережной, улице Металлистов, городском пространстве «Искра».

Утром около башни Одоевских ворот состоялся символический запуск часов обратного отсчета времени до 500-летия Тульского кремля и Засечной черты.

В кремле прошла масштабная Межрегиональная ремесленная ярмарка «Тула – мастерская России» в рамках нацпроекта «Культура», в которой принимали участие более 120 ремесленников из разных регионов страны. Результаты своих промыслов гостям показали более 50 мастеров Тулы и области. Работали интерактивные площадки, выставка караваев и угощений «Тульское чаепитие».

Праздник посетил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Осмотрел выставку, познакомился с ярмаркой умельцев, пообщался с жителями и поздравил всех туляков и гостей города с праздником.

На площадке ремесленного двора «Добродей» глава региона выковал подкову и передал ее первому заместителю главы администрации города Тулы Владиславу Галкину со словами: «На счастье нашему городу!».

Галерея
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 1
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 2
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 3
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 4
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 5
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 6
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 7
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 8
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 9
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 10
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 11
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 12
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 13
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 14
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 15
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 16
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 17
Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье, Фото: 18
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:08 0
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