Алексей Дюмин подарил Туле подкову на счастье

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

А еще сегодня начался отсчет дней до празднования 500-летия кремля.

Сегодня туляки отмечают День Тульской области. Праздничные мероприятия проходят в Тульском кремле, на Казанской набережной, улице Металлистов, городском пространстве «Искра».

Утром около башни Одоевских ворот состоялся символический запуск часов обратного отсчета времени до 500-летия Тульского кремля и Засечной черты.

В кремле прошла масштабная Межрегиональная ремесленная ярмарка «Тула – мастерская России» в рамках нацпроекта «Культура», в которой принимали участие более 120 ремесленников из разных регионов страны. Результаты своих промыслов гостям показали более 50 мастеров Тулы и области. Работали интерактивные площадки, выставка караваев и угощений «Тульское чаепитие».

Праздник посетил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Осмотрел выставку, познакомился с ярмаркой умельцев, пообщался с жителями и поздравил всех туляков и гостей города с праздником.

На площадке ремесленного двора «Добродей» глава региона выковал подкову и передал ее первому заместителю главы администрации города Тулы Владиславу Галкину со словами: «На счастье нашему городу!».