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Туляк украл из магазина шампунь и продукты

Туляк украл из магазина шампунь и продукты

Житель Пролетарского округа стащил все это из магазина, расположенного недалеко от его дома.

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратился заместитель директора сетевого супермаркета, расположенного по улице Металлургов. Мужчина сообщил, что вечером из торгового зала была совершена кража шампуня и продуктов.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с установленных камер видеонаблюдения выяснилось, что хищение совершил нигде не работающий и ранее судимый за кражи 37-летний мужчина, который проживает недалеко от магазина. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для выяснения обстоятельств совершённого им преступления. От мужчины получены признательные показания.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:04 +1
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