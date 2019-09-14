Туляк украл из магазина шампунь и продукты

Житель Пролетарского округа стащил все это из магазина, расположенного недалеко от его дома.

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратился заместитель директора сетевого супермаркета, расположенного по улице Металлургов. Мужчина сообщил, что вечером из торгового зала была совершена кража шампуня и продуктов.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с установленных камер видеонаблюдения выяснилось, что хищение совершил нигде не работающий и ранее судимый за кражи 37-летний мужчина, который проживает недалеко от магазина. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для выяснения обстоятельств совершённого им преступления. От мужчины получены признательные показания.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.