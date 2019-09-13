В Тульской области любителя пьяной езды отправили в колонию строгого режима

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Ранее мужчину уже привлекали к ответственности, но он не понял с первого раза.

В Плавске суд вынес приговор жителю района, который дважды попадался пьяным за рулем. В первый раз мужчине назначили административное наказание, но это не послужило для него уроком.

«В ходе судебного следствия установлено, что 10 июля 2019 года по ул. Шоссейной п. Советский Плавского района сотрудниками полиции остановлен автомобиль ВАЗ-21113 под управлением гражданина, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения, ранее подвергнутого административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянении», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 месяцев колонии строгого режима, с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.