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В Туле мужчина сорвался, спускаясь по простыне из окна
Фото: stoboy.ru.

В Туле мужчина сорвался, спускаясь по простыне из окна

Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Как стало известно Myslo, вечером 11 сентября от дома №3 по ул. Дмитрия Ульянова в Туле госпитализировали 39-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали переломы костей таза, предплечья и закрытую черепно-мозговую травму.
 
На данный момент установлено, что туляк спускался по простыне из окна третьего этажа, но в какой-то момент сорвался и упал. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:16 +7
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