В Туле мужчина сорвался, спускаясь по простыне из окна

Фото: stoboy.ru.

Как стало известно Myslo, вечером 11 сентября от дома №3 по ул. Дмитрия Ульянова в Туле госпитализировали 39-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали переломы костей таза, предплечья и закрытую черепно-мозговую травму.

На данный момент установлено, что туляк спускался по простыне из окна третьего этажа, но в какой-то момент сорвался и упал. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.