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Поиск пропавших в Тульской области: двое живы, один погиб

Поиск пропавших в Тульской области: двое живы, один погиб

Ранее Myslo рассказывал о пропавших в регионе людях, которых помогали разыскивать волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Так, Николай Петрович Лимонов ушел из дома 31 августа и не вернулся. 7 сентября мужчину обнаружили мертвым.

Лилия Александровна Сизова, пропавшая 9 сентября в деревне Богдановка Новомосковского района, 11 сентября найдена живой.

Дмитрий Андреевич Грибков, который пропал 2 сентября по пути из Алексина в Советск, также найден живым-здоровым.

Подробности поисков не разглашаются.

 

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