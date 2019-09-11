Житель Алексина выехал на машине в Советск и пропал

О судьбе 40-летнего Дмитрия Грибкова ничего не известно с 2 сентября.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 40-летнего Дмитрия Грибкова, который 2 сентября выехал из Алексина в Советск на Renault Sandero красного цвета и пропал.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Сведений об одежде и личных вещах нет. Особые приметы: есть татуировки.