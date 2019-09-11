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Житель Алексина выехал на машине в Советск и пропал

Житель Алексина выехал на машине в Советск и пропал

О судьбе 40-летнего Дмитрия Грибкова ничего не известно с 2 сентября.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 40-летнего Дмитрия Грибкова, который 2 сентября выехал из Алексина в Советск на Renault Sandero красного цвета и пропал.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Сведений об одежде и личных вещах нет. Особые приметы: есть татуировки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам: 89065304669, 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:42 +1
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Место
Тульская областьАлексинСоветск

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