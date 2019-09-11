Туляков приглашают обнять денежное дерево и сделать сувенир «на финансовую удачу»

28 сентября Банк России проведет день открытых дверей во всех регионах страны в четвертый раз. Тула — не исключение. Жители нашего города смогут окунуться в историю банковского дела и в современный мир финансов.

Посетители дня открытых дверей смогут попасть в обновленный музей, в котором побывали лишь единицы: заглянуть в кабинет начальника районной конторы Госбанка второй половины XX века, сфотографироваться за антикварным столом, подписать важные «документы».

Здесь же можно будет увидеть рабочее место кассового работника и счетную технику нескольких поколений. Гостям предложат проверить подлинность банкнот с помощью специального оборудования, которым пользовались банковские работники более 50 лет назад.

Гвоздем программы станет выставка «250 лет бумажным деньгам».

Для юных гостей будет организована творческая мастерская, где ребята смогут сделать денежный мешочек своими руками, попробовать себя в роли художника — принять участие в создании большой картины. В конце гостей ждет беспроигрышная лотерея с памятными сувенирами.

Чтобы попасть на те мероприятия дня открытых дверей Банка России, которые будут проходить в здании, необходимо предварительно записаться по телефону: (4872) 32-52-33. Для прохода в здание Банка России в Туле нужно обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ. Дети до 14 лет могут посетить мероприятие только в сопровождении взрослого.

На площадке перед зданием Банка России будет организована свободная зона без предварительной записи. Встречать гостей будут инкассаторские машины. Забраться внутрь, сфотографироваться в форме инкассатора — для всех желающих. Самым смелым будет предложено принять участие в интеллектуальном состязании — «финансовом биатлоне». Самые «меткие» получат сувениры. Банковские работники организуют работу фотозоны, где можно будет сделать яркое фото в обнимку со «служащим Госбанка» или с хештегом #деньЦБ.

А как вы проведете 28 сентября?

Тульское отделение Банка России ждет гостей в субботу 28 сентября 2019 года по адресу: Тула, ул. Советская, 88, с 10.00 до 18.00.