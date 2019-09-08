Как правильно согласовать границы земельного участка с соседями?

Согласование границ с собственниками смежных земельных участков является обязательным условием при составлении кадастровым инженером межевого плана.

Согласование местоположения границ проводится с лицами, обладающими смежными земельными участками на праве собственности; пожизненного наследуемого владения; постоянного (бессрочного) пользования; аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет).

Согласование местоположения границ по выбору кадастрового инженера проводится посредством проведения собрания заинтересованных лиц или согласования в индивидуальном порядке.

Извещение о проведении такого собрания кадастровый инженер публикует в официальном печатном издании или вручает под расписку данным лицам или их представителям.

Извещения могут быть направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Опубликование извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ допускается в случае, если:

в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения об адресе электронной почты или о почтовом адресе любого из заинтересованных лиц;

смежный земельный участок расположен в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и относится к имуществу общего пользования, либо входит в состав земель сельскохозяйственного назначения и находится в собственности более чем пяти лиц, либо входит в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

земельные участки, в отношении которых выполняются кадастровые работы, являются лесными участками.

Если все заинтересованные лица надлежащим образом были извещены о времени и дне проведения собрания, но не подписали акт согласования местоположения границ и не выразили письменных возражений, то границы будут считаться согласованными.

Случается, что соседи выражают свое несогласие с проведенным межеванием в письменном виде.

В акт согласования местоположения границ вносятся записи о содержании указанных возражений. Представленные в письменной форме возражения прилагаются к межевому плану и являются его неотъемлемой частью.

В случае если соседи изложили свои возражения в письменном виде, то вопрос с установлением границ придется решать в судебном порядке.