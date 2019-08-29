Туляки завоевали медали на мировом чемпионате по профмастерству WorldSkills

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Имран Точиев и Артем Оганесян выступили в составе национальной сборной России.

В Казани завершился 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В составе национальной сборной успешно выступили ребята из Тулы.

Имран Точиев завоевал золотую медаль в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», а Артем Оганесян отмечен медалью «За высшее мастерство» в номинации «Графический дизайн» среди юниоров.