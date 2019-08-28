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В воинской части под Новосибирском погиб солдат из Тульской области

В воинской части под Новосибирском погиб солдат из Тульской области

Рассматриваются различные версии происшествия.

26 августа под Новосибирском в ракетной дивизии погиб солдат-срочник из Ефремова Тульской области, проходивший службу в воинской части № 34148. Об этом пишет местный портал NGS.

По некоторым данным, солдат в тот день заступил на службу, вооружился боевым оружием и патронами. Его тело обнаружили в комнате гигиены.

Издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что произошедшее может быть связано с неуставными отношениями в воинской части.

- Солдат держат в нечеловеческих условиях и давят морально, что и привело к трагедии, — сообщила новосибирскому порталу читательница.

Руководитель 841 военного следственного отдела СК полковник юстиции Леонид Дорфман рассказал, что по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, рассматриваются различные версии происшедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:10 0
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