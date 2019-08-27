Жители Тульской области смогут проголосовать досрочно с 28 августа

С 28 августа по 3 сентября избиратели, которые в единый день голосования 8 сентября не смогут прийти на участки, могут проголосовать досрочно в помещениях территориальных избирательных комиссий. С 4 по 7 сентября досрочное голосование будет проводиться в помещениях участковых избирательных комиссий.



8 сентября в Тульской области пройдут 19 избирательных кампаний: выборы депутатов Тульской областной Думы и 18 выборов в представительные органы местного самоуправления, в том числе, в Тульскую городскую Думу.