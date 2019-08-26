Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Ефремовском районе

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В минувшие выходные на перекрестке автодорог «Лапотково-Ефремов» и «Лапотково-Ефремов-Ливны» столкнулись Opel Astra и Lada Granta. По данным региональной Гоставтоинспекции, ДТП произошло 24 августа в 22.35.

Предполагается, что 38-летний водитель иномарки не уступил дорогу отечественной легковушке, у которой было право преимущественного проезда перекрестка.

«В результате ДТП два пассажира автомобиля „Лада Гранта“ получили телесные повреждения: женщина 1988 года рождения и несовершеннолетняя девочка 2012 года рождения, которая в момент происшествия находилась на заднем пассажирском сиденье справа в специальном детском удерживающем устройстве. Пострадавшие после оказанной медицинской помощи были отпущены домой», — сообщили Myslo в УГИБДД УМВД России по Тульской области.