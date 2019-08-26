новости
новости
Регистрация
Туляки ждут снижения ставок и притормозили с ипотекой

Туляки ждут снижения ставок и притормозили с ипотекой

Статистику озвучили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

В ожидании понижения процентных ставок туляки стали меньше брать ипотечных кредитов.

За первую половину 2019 года жители Тульского региона получили 5 548 ипотечных жилищных кредитов на сумму 11,3 млрд рублей. Годом ранее за такой же период банки выдали 6 633 ИЖК на сумму 12,3 млрд рублей.

Средний срок кредитования составляет 18,5 лет. Совокупный кредитный портфель по ипотеке в регионе составляет 60,4 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности остается низкой — 0,65%.

На начало июля на территории Тульской области действовало 39 банков, у которых в совокупности 256 точек присутствия в регионе.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
ипотекаставки
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Ефремовском районе
Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Ефремовском районе
Экологическая акция: туляки могут сдать на переработку сломанную бытовую технику
Экологическая акция: туляки могут сдать на переработку сломанную бытовую технику
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.