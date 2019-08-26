Туляки ждут снижения ставок и притормозили с ипотекой

Статистику озвучили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

В ожидании понижения процентных ставок туляки стали меньше брать ипотечных кредитов.

За первую половину 2019 года жители Тульского региона получили 5 548 ипотечных жилищных кредитов на сумму 11,3 млрд рублей. Годом ранее за такой же период банки выдали 6 633 ИЖК на сумму 12,3 млрд рублей.

Средний срок кредитования составляет 18,5 лет. Совокупный кредитный портфель по ипотеке в регионе составляет 60,4 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности остается низкой — 0,65%.

На начало июля на территории Тульской области действовало 39 банков, у которых в совокупности 256 точек присутствия в регионе.