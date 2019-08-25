Марафон «Щит и меч» в Центральном парке Тулы: фоторепортаж

Фото: Дмитрий Черба

В забегах на различные дистанции участвуют более 2200 человек из 6 стран мира

В Тулу приехали профессиональные спортсмены и любители бега из разных стран – в ЦПКиО имени Белоусова проходит марафон «Щит и меч». В забегах на различные дистанции участвуют бегуны всех возрастов.

Самый короткий забег подготовлен для юных спортсменов – всего 300 метров. Дистанция «Старт безграничных возможностей» составляет 600 метров.

Для опытных бегунов предусмотрены дистанции 3 и 10 километров, а также полумарафон (21,1 км) и марафон (42,2 км). По информации организаторов, в тульском марафоне принимают участие свыше 2200 человек из 170 городов и семи стран мира: КНДР, Азербайджана, Казахстана, Польши, Чехии, Украины и Тайваня.

Победителям марафона, которые преодолели 42-километровый маршрут, вручили специальные призы от губернатора Тульской области Алексея Дюмина – спортивные велосипеды. Всем участникам забегов вручены памятные призы и электронные сертификаты.

UPD: Новость дополнена в 14.48.