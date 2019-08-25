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Марафон «Щит и меч» в Центральном парке Тулы: фоторепортаж
Фото: Дмитрий Черба

Марафон «Щит и меч» в Центральном парке Тулы: фоторепортаж

В забегах на различные дистанции участвуют более 2200 человек из 6 стран мира

В Тулу приехали профессиональные спортсмены и любители бега из разных стран – в ЦПКиО имени Белоусова проходит марафон «Щит и меч». В забегах на различные дистанции участвуют бегуны всех возрастов.

Самый короткий забег подготовлен для юных спортсменов – всего 300 метров. Дистанция «Старт безграничных возможностей» составляет 600 метров.

Для опытных бегунов предусмотрены дистанции 3 и 10 километров, а также полумарафон (21,1 км) и марафон (42,2 км). По информации организаторов, в тульском марафоне принимают участие свыше 2200 человек из 170 городов и семи стран мира: КНДР, Азербайджана, Казахстана, Польши, Чехии, Украины и Тайваня.

Победителям марафона, которые преодолели 42-километровый маршрут, вручили специальные призы от губернатора Тульской области Алексея Дюмина – спортивные велосипеды. Всем участникам забегов вручены памятные призы и электронные сертификаты.

UPD: Новость дополнена в 14.48.

Галерея
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 1
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 2
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 3
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 4
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 5
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 6
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 7
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 8
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 9
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 10
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 11
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 12
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 13
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 14
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 15
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 16
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 17
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 18
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 19
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Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 22
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 23
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 24
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 25
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 26
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 27
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 28
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 29
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 30
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 31
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 32
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 33
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 34
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 35
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 36
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 37
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 38
Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 39
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Тульский марафон "Щит и меч", Фото: 43
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:20 +1
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