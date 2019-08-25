Фото и видео Сергея Старикова
На Щекинском шоссе в Туле насмерть сбили пешехода
Пострадавший скончался до приезда медиков.
Вечером, 24 августа, на Щекинском шоссе в Туле, неподалеку от центра активного отдыха «Долина Х» сбили пешехода.
По предварительной информации, 36-летний мужчина вызвал себе такси и, ожидая его, решил перейти на другую сторону дороги. В момент перехода на него совершил наезд следовавший в направлении к Орловскому шоссе автомобиль ВАЗ-2112.
От полученных повреждений пострадавший скончался до приезда медиков. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить следствию.
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