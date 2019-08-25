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На Щекинском шоссе в Туле насмерть сбили пешехода
Фото и видео Сергея Старикова

На Щекинском шоссе в Туле насмерть сбили пешехода

Пострадавший скончался до приезда медиков.

Вечером, 24 августа, на Щекинском шоссе в Туле, неподалеку от центра активного отдыха «Долина Х» сбили пешехода.

По предварительной информации, 36-летний мужчина вызвал себе такси и, ожидая его, решил перейти на другую сторону дороги. В момент перехода на него совершил наезд следовавший в направлении к Орловскому шоссе автомобиль ВАЗ-2112.



От полученных повреждений пострадавший скончался до приезда медиков. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить следствию.

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На Щекинском шоссе в Туле насмерть сбили пешехода, Фото: 1
На Щекинском шоссе в Туле насмерть сбили пешехода, Фото: 2
На Щекинском шоссе в Туле насмерть сбили пешехода, Фото: 3
На Щекинском шоссе в Туле насмерть сбили пешехода, Фото: 4
На Щекинском шоссе в Туле насмерть сбили пешехода, Фото: 5
На Щекинском шоссе в Туле насмерть сбили пешехода, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 01:34 +1
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