На Щекинском шоссе в Туле насмерть сбили пешехода

Фото и видео Сергея Старикова

Вечером, 24 августа, на Щекинском шоссе в Туле, неподалеку от центра активного отдыха «Долина Х» сбили пешехода.



По предварительной информации, 36-летний мужчина вызвал себе такси и, ожидая его, решил перейти на другую сторону дороги. В момент перехода на него совершил наезд следовавший в направлении к Орловскому шоссе автомобиль ВАЗ-2112.





От полученных повреждений пострадавший скончался до приезда медиков. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить следствию.