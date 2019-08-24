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В Туле осуждены организаторы игорного бизнеса

В Туле осуждены организаторы игорного бизнеса

На незаконном бизнесе преступная группа заработала более 200 000 рублей.

Решением суда апелляционной инстанции вступил в законную силу приговор Зареченского районного суда Тулы в отношении двух мужчин и одной женщины. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сети «Интернет» организованной группой».

Как установлено судебным следствием, молодые люди создали организованную группу, целью которой являлась незаконная организация и проведение азартных игр вне игорной зоны.

В результате осуществления незаконной игорной деятельности осужденные получили доход в размере более 200 тысяч рублей.

Одному участнику группировки суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его подельник получил 3 года лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч руб. с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщина отделалась штрафов в размере 200 тысяч рублей.

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