Тульская полиция поймали подозреваемых в кражах велосипедов

Сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах велосипедов. По предварительным данным, злоумышленники совершали противоправные посягательства на те двухколёсные транспортные средства, которые владельцы оставляли без присмотра в подъездах многоквартирных домов. Свободно входя внутрь, подозреваемые забирали велосипеды и уезжали на них. Предположительно, хищения совершались с целью дальнейшей продажи.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к кражам могут быть причастны 37-летний неработающий ранее судимый житель Тулы и его неработающая ранее судимая подельница. Проживающие в Пролетарском округе подозреваемые, по предварительным данным, похищали велосипеды из подъездов домов, расположенных неподалёку от их собственного места жительства. Сейчас предположительные злоумышленники изобличены в одной краже с ущербом в размере 8 тысяч рублей. Но у полицейских имеются основания полагать, что подозреваемые причастны к другим хищениям велосипедов в Пролетарском округе. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.