Кинофестиваль «Улыбнись, Россия» открыли Алла Сурикова и Максим Аверин

Фото Дмитрия Дзюбина.

Основная часть кинофестиваля как всегда, пройдет осенью. Ну а пока, в качестве преамбулы, туляков приглашают посмотреть новое хорошее отечественное кино.

Из двадцати лет своей истории уже в седьмой раз хозяином фестиваля становится наш город. Вот и сейчас, чтобы отметить вместе с туляками еще и День российского кино, приехали замечательные музыканты – такие, как шоу-группа «Доктор Ватсон» и «Заматаев банд», приехал Максим Аверин, который свое появление прокомментировал шуткой «Ну а кого еще приглашать на фестиваль с таким названием?».

И действительно, представить Аверина без улыбки – все равно, что Тулу без самовара.

– Мне мама всегда говорила: улыбайся чаще, некоторых это раздражает, – с иронией заметил Максим.

А вообще предложил всем чаще смотреть друг другу в глаза, чаще улыбаться, и быть счастливыми.

Торжественная церемония открытия отметилась и легкой пикировкой Аверина и председателя фестиваля, кинорежиссера Аллы Суриковой.

– Меня Алла Ильинична наконец-то сняла в своем фильме, который называется «Любовь и секс», – пошутил Максим.

Правда, тут же поправился: «Любовь и сакс», но бдительная Алла Ильинична его уже поправила:

– Осторожнее, здесь же дети.

– Пусть лучше узнают об этом от нас, чем от хулиганов во дворе, – парировал Максим Аверин.

А ведущий церемонии открытия усугубил его мысль:

– Зато представляете, когда будут спрашивать, кто тебя всему этому научил, будут отвечать: Максим Аверин.

В общем в такой легкой, дружественной обстановке был дан старт празднику кино.

– Мы здесь, в Туле, отдыхаем душой, – призналась Алла Сурикова. Мы его очень любим. А в этом году придумали специально для фестиваля и новый конкурс – вы можете заходить на портал myslo и голосовать за лучший комедийный сериал.

Уже после церемонии открытия Алла Ильинична рассказала о своем фильме «Солдатик», который во многом связан именно с Тулой – его юный герой учился в Тульском суворовском училище, мама была тулячкой, папа – одним из командиров Тульского рабочего полка.

– На последнем, очень важном этапе съемок нас поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, – рассказала Алла Сурикова. – Благодаря этому картина вышла в свет. Она уже получила массу призов на кинофестивалях. Вчера был показ для журналистов в Москве. И мне одна журналистка потом сказала: весь зал плакал. При том, что в фильме много смеются, я считаю, что это слезы очищения. Эта история очень важна сегодня и детям, и взрослым. В мягкой, почти лирической форме она рассказывает о том, что войны не должно быть.

Приоткрыла Алла Ильинична и некоторые тайны осеннего фестиваля «Улыбнись, Россия». Если организаторам удастся выполнить всю программу, то будет нечто грандиозное.

– В ноябре к нам обещает приехать Алиса Фрейндлих. Мы ей хотим вручить приз «За вклад в комедию». Приедет Юрий Башмет, которого мы отметим премией «За все хорошее». Также премией «За вклад в комедию» предполагаем наградить Гошу Куценко, Тиграна Кеосаяна, Юрия Гальцева. В здании филармонии запланирован вечер памяти замечательного нашего кинорежиссера Георгия Данелии, моего учителя. Премию «За вклад в развитие чувства юмора страны» на открытии фестиваля получит Клара Новикова, а на закрытии Леонид Лейкин из театра «Лицедеи». Также ждем, что к нам приедут родственники Михаила Задорнова. Сам он, хотя и был автором нескольких фильмов, на наш фестиваль, к сожалению, так и не смог приехать.

Об ожиданиях от фестиваля «Улыбнись, Россия» мы спросили также первого заместителя губернатора Тульской области – председателя правительства Тульской области Валерия Шерина.

– Когда ты включаешь кинофильм, который еще не смотрел, какие могут быть ожидания? Хочется чего-то нового, сказочного, ярких эмоций и впечатлений, хорошего послевкусия. Лично мне нравятся фильмы, где не все так очевидно, есть над чем подумать потом. Ну а кино было и остается одним из самых комфортных способов проведения досуга. У нас огромное количество талантливых режиссеров, актеров, которые могут работать в самых разных амплуа. Нам в этом плане есть чем гордиться

– Впервые на этом фестивале открыто голосование за лучший российский комедийный сериал. Вы бы за кого отдали свой голос?

– Наверное, за «Полицейский с Рублевки». Еще «Домашний арест» очень понравился.

– Насколько хлопотное для правительства области такое мероприятие, как кинофестиваль? Или за эти годы весь процесс подготовки уже достаточно обкатан?

– Любое масштабное мероприятие требует своей подготовки. Если пустить на самотек, даже самое отлаженное дело может рассыпаться в одно мгновение. У нас создан оргкомитет, в котором все понимают свои задачи и отрабатывают их на сто процентов. Это очень большая работа. А в то же время проведение фестиваля – очень мощная форма продвижения региона, привлечения к нему внимания.

Напомним, что сегодня, 24 августа, в рамках программы «Ночи кино» по результатам зрительского голосования можно посмотреть фильмы «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова, «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева.