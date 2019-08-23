21-летний туляк пытался купить несуществующий автомобиль
Он перевел предоплату мошеннику – автору объявления.
В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в мошенничестве на сайтах бесплатных объявлений. По предварительным данным, мужчина предлагал для продажи автомобиль и подобным образом находил жертв обмана.
Пострадал от мошеннических действий 21-летний туляк, который связался с автором объявления.
В ходе общения злоумышленник предложил оставить предоплату, чтобы гарантировать дальнейшую продажу транспортного средства именно этому заинтересовавшемуся покупателю.
Таким образом автор объявления получил переводом сумму в размере 37 тысяч рублей, после чего прекратил общение. Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался представитель цыганского этноса.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159