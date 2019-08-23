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Попавшим в ДТП паралимпийцам купили новые коляски

Попавшим в ДТП паралимпийцам купили новые коляски

По инициативе Алексея Дюмина специальные коляски были закуплены за внебюджетные средства и переданы паралимпийцам взамен поврежденных в ДТП.

Спортсмены продолжили подготовку к участию в чемпионате Европы по бочче.

– Такие коляски — это очень важный подарок для ребят, так как буквально через неделю они примут участие в крупных соревнованиях. Модели колясок были выбраны по рекомендациям тренеров сборной России. Это сложные технические средства, которые приспособлены для физических возможностей именно этих ребят. Мы желаем им победы на чемпионате и успехов в их дальнейшей спортивной карьере, — сказала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова.

Подробности происшествия здесь.

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