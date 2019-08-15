новости
новости
Регистрация
«Полицейский с Рублевки» и «Балканский рубеж»: Как Тула проведет Ночь кино

«Полицейский с Рублевки» и «Балканский рубеж»: Как Тула проведет Ночь кино

В Туле в очередной раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная к Дню российского кинематографа.

Посмотреть новинки Фонда кино и ретро-киноленты можно будет на нескольких площадках.

В Тульской филармонии гости смогут послушать саундтреки из легендарных фильмов в исполнении симфонического и духового оркестров. В антракте состоится получасовой показ короткометражных фильмов.

Ретро-кинотеатр «Майский» покажет новинки 2019 года:

  1. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова
  2. «Балканский рубеж» Андрея Волгина
  3. «Домовой» Евгения Бедарева.


Также в программу войдут фильмы, выбранные зрителями в ходе интернет-голосования на официальном сайте Фонда кино.

На площадке ремесленного двора «Добродей» пройдет интерактивная встреча со зрителями по ознакомлению с отечественным кинематографом. Ее проведет продюсер и киновед Мария Безрук, которая расскажет, как смотреть профессиональным взглядом киноленты, которые были выбраны интернет-голосованием.

Гости могут попробовать себя в роли жюри. Они будут голосовать за понравившиеся картины Фестиваля уличного кино, в программу которого вошли короткометражные фильмы молодых российских авторов, снятые в 2018 году.

Некоторые из них вы увидите уже 17 августа в «Искре» на самом Фестивале уличного кино.
 

Публикуем расписание киноплощадок.

23 августа

Тульская филармония имени Михайловского, проспект Ленина, 51
Единый входной билет  - 300 руб.

20.00 Сеанс 1: Тульский филармонический симфонический оркестр и ведущие солисты театра «Московская оперетта», лауреаты Международных конкурсов Василиса Николаева и Александр Бабик.

21.00 Антракт. Показ короткометражных фильмов

21.30 Сеанс 2: Биг-бенд Губернаторского духового оркестра.
 

24 августа

Рэтро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а
Вход свободный

16.00 Старик Хоттабыч (6+)

17.30 Тим Тайлер, или проданный смех (12+)

19.30 Домовой (6+)

21.30 Балканский рубеж (16+)

Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-б
Вход свободный.

16.00 Мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера и сценариста Олега Угрюмцева.

17.30 Интерактивная встреча по ознакомлению с отечественным кино. Встречу проводит киновед Мария Безрук.

19.00 Определение победителя Фестиваля уличного кино (16+)

20.40 Солдатик (6+)

22.10 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)

Приглашаем туляков и гостей города на праздник любителей кинематографа! С «Ночи кино» никто не уйдет без ярких воспоминаний.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Настя Якушина, вчера, в 12:48 0
Другие статьи по темам
Событие
Ночь киноафиша Ночи кино в Туле
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как стать обладателем гражданства Мальты в 2019 году?
Как стать обладателем гражданства Мальты в 2019 году?
В Туле рядом с храмом нарушили восьмую заповедь
В Туле рядом с храмом нарушили восьмую заповедь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.