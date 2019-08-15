«Полицейский с Рублевки» и «Балканский рубеж»: Как Тула проведет Ночь кино

В Туле в очередной раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная к Дню российского кинематографа.

Посмотреть новинки Фонда кино и ретро-киноленты можно будет на нескольких площадках.

В Тульской филармонии гости смогут послушать саундтреки из легендарных фильмов в исполнении симфонического и духового оркестров. В антракте состоится получасовой показ короткометражных фильмов.



Ретро-кинотеатр «Майский» покажет новинки 2019 года:

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова «Балканский рубеж» Андрея Волгина «Домовой» Евгения Бедарева.



Также в программу войдут фильмы, выбранные зрителями в ходе интернет-голосования на официальном сайте Фонда кино.



На площадке ремесленного двора «Добродей» пройдет интерактивная встреча со зрителями по ознакомлению с отечественным кинематографом. Ее проведет продюсер и киновед Мария Безрук, которая расскажет, как смотреть профессиональным взглядом киноленты, которые были выбраны интернет-голосованием.



Гости могут попробовать себя в роли жюри. Они будут голосовать за понравившиеся картины Фестиваля уличного кино, в программу которого вошли короткометражные фильмы молодых российских авторов, снятые в 2018 году.

Некоторые из них вы увидите уже 17 августа в «Искре» на самом Фестивале уличного кино.



Публикуем расписание киноплощадок.

23 августа

Тульская филармония имени Михайловского, проспект Ленина, 51

Единый входной билет - 300 руб.



20.00 Сеанс 1: Тульский филармонический симфонический оркестр и ведущие солисты театра «Московская оперетта», лауреаты Международных конкурсов Василиса Николаева и Александр Бабик.



21.00 Антракт. Показ короткометражных фильмов



21.30 Сеанс 2: Биг-бенд Губернаторского духового оркестра.



24 августа

Рэтро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а

Вход свободный



16.00 Старик Хоттабыч (6+)

17.30 Тим Тайлер, или проданный смех (12+)

19.30 Домовой (6+)

21.30 Балканский рубеж (16+)



Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-б

Вход свободный.



16.00 Мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера и сценариста Олега Угрюмцева.

17.30 Интерактивная встреча по ознакомлению с отечественным кино. Встречу проводит киновед Мария Безрук.

19.00 Определение победителя Фестиваля уличного кино (16+)

20.40 Солдатик (6+)

22.10 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)



Приглашаем туляков и гостей города на праздник любителей кинематографа! С «Ночи кино» никто не уйдет без ярких воспоминаний.