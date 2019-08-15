«Полицейский с Рублевки» и «Балканский рубеж»: Как Тула проведет Ночь кино
В Туле в очередной раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная к Дню российского кинематографа.
Посмотреть новинки Фонда кино и ретро-киноленты можно будет на нескольких площадках.
В Тульской филармонии гости смогут послушать саундтреки из легендарных фильмов в исполнении симфонического и духового оркестров. В антракте состоится получасовой показ короткометражных фильмов.
Ретро-кинотеатр «Майский» покажет новинки 2019 года:
- «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова
- «Балканский рубеж» Андрея Волгина
- «Домовой» Евгения Бедарева.
Также в программу войдут фильмы, выбранные зрителями в ходе интернет-голосования на официальном сайте Фонда кино.
На площадке ремесленного двора «Добродей» пройдет интерактивная встреча со зрителями по ознакомлению с отечественным кинематографом. Ее проведет продюсер и киновед Мария Безрук, которая расскажет, как смотреть профессиональным взглядом киноленты, которые были выбраны интернет-голосованием.
Гости могут попробовать себя в роли жюри. Они будут голосовать за понравившиеся картины Фестиваля уличного кино, в программу которого вошли короткометражные фильмы молодых российских авторов, снятые в 2018 году.
Некоторые из них вы увидите уже 17 августа в «Искре» на самом Фестивале уличного кино.
Публикуем расписание киноплощадок.
Тульская филармония имени Михайловского, проспект Ленина, 51
Единый входной билет - 300 руб.
20.00 Сеанс 1: Тульский филармонический симфонический оркестр и ведущие солисты театра «Московская оперетта», лауреаты Международных конкурсов Василиса Николаева и Александр Бабик.
21.00 Антракт. Показ короткометражных фильмов
21.30 Сеанс 2: Биг-бенд Губернаторского духового оркестра.
Рэтро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а
Вход свободный
16.00 Старик Хоттабыч (6+)
17.30 Тим Тайлер, или проданный смех (12+)
19.30 Домовой (6+)
21.30 Балканский рубеж (16+)
Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-б
Вход свободный.
16.00 Мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера и сценариста Олега Угрюмцева.
17.30 Интерактивная встреча по ознакомлению с отечественным кино. Встречу проводит киновед Мария Безрук.
19.00 Определение победителя Фестиваля уличного кино (16+)
20.40 Солдатик (6+)
22.10 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
Приглашаем туляков и гостей города на праздник любителей кинематографа! С «Ночи кино» никто не уйдет без ярких воспоминаний.