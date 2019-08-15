В Тульской области увеличат выплаты семьям с детьми

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Некоторые пособия вырастут более чем в два раза. Посмотрите, на сколько вырастет ваш семейный бюджет в следующем году.

Ситуация с рождаемостью в регионе уже несколько лет остается в зоне повышенного внимания: сокращается численность женского населения репродуктивного возраста, и детей рождается меньше. В связи с этим губернатор Алексей Дюмин поручил правительству области разработать региональный пакет мер соцподдержки для поддержки семей с детьми до трех лет.

15 августа заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала о подготовленном проекте региональных мер поддержки.

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» была назначена ежемесячная выплата при рождении ребенка до достижения им полутора лет – 9 776 руб. Воспользоваться ею могли семьи, доход которых меньше 1,5-кратной величины прожиточного минимума на человека.

С 2020 года срок выплаты в Тульской области продлят до достижения ребенком трехлетнего возраста, а сумму увеличат до 10 427 руб. Получать выплату смогут семьи с доходом в 2 прожиточных минимума на человека.

В Тульской области появятся и новые существенные ежемесячные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка старше трех лет в многодетной семье, в которой родится третий или последующий ребенок после 1 января 2020 года. При однократной величине прожиточного минимума на члена семьи сумма выплаты составит 11 000 руб., при двукратном уровне прожиточного минимума - 3 000 руб. Остальные многодетные семьи без привязки к доходу продолжат получать ежемесячную выплату на несовершеннолетних детей в размере 2052,75 руб.

Не стоит забывать о том, что дополнительно, в рамках национального проекта «Демография», предоставляется выплата в размере одного прожиточного минимума (10281 руб. на июль 2019) на ребенка до достижения 3 лет.

К примеру, если в семье с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека после 1 января 2020 года родится третий ребенок, то она сможет получать 32 281 руб. в месяц.

Для сравнения, сейчас такая семья с таким же доходом, в которой родился третий ребенок, получает 15 422, 79 руб.

Особое внимание будет уделено и обеспечению жильем семей с детьми. В частности по инициативе Алексея Дюмина с 1 января 2020 года в Тульской области больше чем в два раза увеличится областной материнский капитал на третьего и последующего ребенка.

Он вырастет с 65 919, 70 руб. до 150 000 руб.

Также будет введена норма, которая позволяет многодетным семьям взамен предоставления земельного участка получить компенсацию в размере

200 000 руб.

Так, с учетом федеральных выплат, в случае рождения третьего ребенка после 1 января 2020 года, семья может получить до 1 270 241 руб. материальной поддержки на улучшение жилищных условий. Сейчас максимальная выплата при тех же условиях составляет 518 945, 70 руб.

Всего ежегодно на поддержку многодетных семей из регионального бюджета выделяется около 1,8 млрд руб. В 2020 году эта сумма будет увеличена почти на полмиллиарда.

– Мы уверены, что в ситуации снижения численности женщин детородного возраста преодолеть демографический спад возможно, прежде всего, за счет увеличения числа детей в семьях. И число многодетных семей у нас стабильно растет. При этом важно создать условия для того, чтобы семья могла принять решение о рождении ребенка, не опасаясь ухудшения своего экономического положения, - подчеркнула Ольга Гремякова.

Помимо материальной поддержки правительство разработало еще ряд мер. Среди них – создание групп дополнительного пребывания в детских садах до 22.00, введение института сертифицированных нянь, привлечение старшего поколения для проведения занятий в сфере дополнительного образования, а также мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья женщин и профилактику абортов.

Все предлагаемые меры будут способствовать достижению целевых показателей, определенных национальным проектом «Демография».

Пока это только проект, его еще предстоит рассмотреть депутатам Тульской областной Думы.

Планируется, что озвученные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Подробнее о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми читайте в материале Myslo.