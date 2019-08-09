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Непогода: сильный ветер в Туле ломает деревья
Фото Павла Глинского.

Непогода: сильный ветер в Туле ломает деревья

Будьте внимательны и осторожны, непогода в нашем регионе сохранится на целый день.

В Туле всю ночь бушевал сильный ветер, к утру ситуация не поменялась. По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в регионе порывы западного ветра будут достигать 13-18 м/с.

Как сообщают Myslo очевидцы, в городе из-за непогоды падают деревья. Так, на улице Шухова огромный сук упал на проезжавший мимо автомобиль «Киа».

Также во дворе на ул. Ак. Обручева упавшие ветки перегородили дорогу.

Кстати, в Москве ветер усилится и вовсе до 25 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
 

Присылайте фотографии и видео непогоды в редакцию Myslo на почту news@myslo.ru или в группу ВКонтакте.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:28 +6
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