Непогода: сильный ветер в Туле ломает деревья

Фото Павла Глинского.

Будьте внимательны и осторожны, непогода в нашем регионе сохранится на целый день.

В Туле всю ночь бушевал сильный ветер, к утру ситуация не поменялась. По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в регионе порывы западного ветра будут достигать 13-18 м/с.

Как сообщают Myslo очевидцы, в городе из-за непогоды падают деревья. Так, на улице Шухова огромный сук упал на проезжавший мимо автомобиль «Киа».

Также во дворе на ул. Ак. Обручева упавшие ветки перегородили дорогу.

Кстати, в Москве ветер усилится и вовсе до 25 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Присылайте фотографии и видео непогоды в редакцию Myslo на почту news@myslo.ru или в группу ВКонтакте.