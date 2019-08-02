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Житель Заокского района жестоко избил собутыльника
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Житель Заокского района жестоко избил собутыльника

От полученных травм потерпевший через несколько дней умер в больнице.

Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По данным пресс-службы ведомства, в ночь с 23 на 24 июля подозреваемый вместе со своим 41-летним знакомым распивали спиртное в одном из домов по ул. Парковая поселка Ланьшинский Заокского района. Между ними произошла ссора – подозреваемый жестоко избил потерпевшего и скрылся с места происшествия. Избитого мужчину обнаружила его мать и вызвала медиков. Спустя четыре дня он умер в больнице.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы, допросили свидетели. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, готовится ходатайство о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +4
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