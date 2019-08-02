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Между Москвой и Тулой будет курсировать вертолётное такси
Фото: bizavnews.ru

Между Москвой и Тулой будет курсировать вертолётное такси

Сроки запуска первых рейсов будут определены в четвертом квартале 2019 года.

До конца года в Москве планируют запустить вертолётное такси, на котором из столицы можно будет добраться до крупнейших регионов ЦФО. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», сроки запуска вертолетного сообщения будут определены в октябре-декабре.

По словам главы дирекции по связям с общественностью ЗАО «Русские Вертолетные Системы» Азада Каррыева, перевозки будут запущены из Калуги, Тулы и Владимира. Это будут полноценные авиарейсы, которым присвоены соответствующие номера, у них будет четкое время вылета, прилета и маршруты.

Стоимость перелётов пока не определена, однако известно, что они будут конкурентноспособны – на вертолётах можно будет добраться не только в столицу, но и в московские аэропорты. Перевозить пассажиров будут на вертолётах «Ансат».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +11
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