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В Ефремове трое мужчин получили тяжелые ожоги при ремонте автомобиля

В Ефремове трое мужчин получили тяжелые ожоги при ремонте автомобиля

Двое госпитализированы, третьему оказана помощь.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в Ефремовскую районную больницу госпитализировали двух мужчин 25 и 29 лет. У пострадавших термические ожоги головы, рук и верхней части туловища.
 
Кроме того, за помощью к врачам с аналогичными повреждениями обращался 32-летний местный житель, который отказался от госпитализации.
 

По имеющейся на настоящий момент информации, мужчины получили травмы в гаражном кооперативе на ул. Химиков во время ремонта автомобиля. Предположительно, причиной происшествия стало неосторожное обращение с газовой горелкой.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:07 +1
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