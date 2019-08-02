В Ефремове трое мужчин получили тяжелые ожоги при ремонте автомобиля

Как стало известно Myslo, накануне вечером в Ефремовскую районную больницу госпитализировали двух мужчин 25 и 29 лет. У пострадавших термические ожоги головы, рук и верхней части туловища.

Кроме того, за помощью к врачам с аналогичными повреждениями обращался 32-летний местный житель, который отказался от госпитализации.

По имеющейся на настоящий момент информации, мужчины получили травмы в гаражном кооперативе на ул. Химиков во время ремонта автомобиля. Предположительно, причиной происшествия стало неосторожное обращение с газовой горелкой.