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В Туле отметили день ВДВ: большой фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле отметили день ВДВ: большой фоторепортаж

Какими только эпитетами не награждали десантников, но неизменными оставались сила, мужество и надежность.

Для них «Никто, кроме нас!» – это не просто девиз, это лозунг, под которым проходит вся жизнь. Сегодня все, кто имеет отношение к ВДВ, отмечают свой праздник. 

Тельняшки, голубые береты и флаги – их сегодня можно увидеть на каждой улице. Вереницы машин с флагами «Войск Дяди Васи» по традиции утром ехали в воинскую часть парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии на торжественные мероприятия, посвященные 89-й годовщине со дня образования ВДВ.

Начались они с возложения цветов к памятнику защитникам Отечества, погибшим при исполнении воинского долга. Память воинов-десантников почтили минутой молчания и ружейным салютом. Далее на плацу звучали поздравительные речи и прошло вручение наград. 

«Воздушно-десантные войска дали Родине немало героев, которыми мы гордимся. Мы склоняем головы перед подвигом павших воинов. Всегда будем хранить память о них и передавать ее из поколения в поколение как пример истинного патриотизма и верности присяге. Десантники следуют понятиям боевого братства, бесстрашия, чести и отваги. Это залог выполнения любой боевой задачи. Так было в первую и вторую Чеченские кампании, где шла ожесточенная борьба с терроризмом. Тогда десантники самоотверженно помогали сохранять конституционный строй. В наше время, в Сирийской Арабской Республике, военные в очередной раз отстояли честь мундира, продемонстрировали мужество, отвагу и преданность Отечеству, выполняя задачи по борьбе с международным терроризмом. В одном строю вместе с мужчинами выполняли боевые задачи женщины – военнослужащие 106-й гвардейской дивизии. Они работали в мобильном госпитале, оказывали медицинскую помощь местным жителям. На протяжении всей истории военнослужащие дивизии доказывали и продолжают доказывать, что им по плечу любые задачи. Вы – сила и мощь нашей страны, которая стоит на страже мира и безопасности, резерв Верховного главнокомандующего», – поздравил десантников от имени губернатора председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Командир парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии генерал-майор Павел Кирси:

– Этот день рождает гордость за подвиги дедов и отцов, защищавших Родину в годы великого лихолетья, воспоминания о друзьях, товарищах по воинской службе. Наша история – это 89 лет боевых и героических лет: Великая Отечественная война, Афганистан, Абхазия, Таджикистан, Чечня, Косово и сейчас Сирия. Это выполнение задач в интересах России как на территории государства, так и за ее пределами. Голубые береты всегда есть и будут впереди там, где особенно трудно и опасно, где нужно действовать четко и молниеносно, где люди ждут защиты и мира. Мужество и стойкость, беспримерное самопожертвование и решительность – это отличительная черта всех десантников. Нет сомнения, что нынешнее поколение десантников, воспитанное на примерах предшествующих поколений, с честью продолжает славные традиции, свято помня наш девиз «Никто, кроме нас!». Воздавая дань глубочайшего уважения героям-фронтовикам, ветеранам крылатой пехоты, личный состав 106-й гвардейской воздушно-десантной тульской дивизии продолжает славные традиции, заложенные предшествующими поколениями, и вносит большой вклад в укрепление обороноспособности нашего Отечества. Желаю ветеранам и личному составу дивизии и ВДВ здоровья, благополучия и новых успехов во благо России и ВДВ. Слава ВДВ! 

Плац-парад и показательные выступления воинов-десантников – это скромное описание того, что увидели зрители. За зрелищностью выступления скрываются мощь и отвага бойцов. 

Ветераны-десантники – почетные гости, несмотря на почтенный возраст,  они приехали на праздник. Среди них 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич Федосеев, почетный гражданин Тулы: 

– Выполнял правительственные задания в Китае, Ираке, Сирии. Неоднократно участвовал в параде на Красной площади в Москве. Участник воздушного парада в Москве в честь 50-летия Октября. В 76-й дивизии по прибытии Маргелова я его благословлял на первый прыжок, во время второго прыжка он сломал ногу, – вспоминает Иван Васильевич. – За время службы совершил 1525 прыжков, было даже катапультирование с 4000 метров. О службе я могу рассказывать до утра. У меня два сына-полковника, мы своей семьей отслужили в общей сложности 115 лет! Сейчас здесь я единственный, кто участвовал в Великой Отечественной войне, там я был разведчиком. Еще есть солдат и прапорщик, которые служили вместе со мной, 234 боевых товарища уже ушли на тот свет. 

Молодое поколение бойцов крылатой пехоты Валерий Кирбижеков:

– Я с детства знал, что пойду служить в Воздушно-десантные войска. У меня родственники не военнослужащие, личного примера старших не было, вдохновили, наверное, фильмы и передачи, которые я в детстве смотрел. По окончании службы по призыву я решил пойти служить по контракту. Сейчас уже третий год служу и ни разу ни о чем не пожалел. Я горд, что служу именно в этих войсках!

Праздничные мероприятия завершились плац-парадом и показательными выступлениями воинов-десантников.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:35 +4
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