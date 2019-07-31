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В Киреевском районе коммунальщики подавали воду в дома жителей по графику

В Киреевском районе коммунальщики подавали воду в дома жителей по графику

Прокуратура через суд обязала ресурсонабжающую организацию обеспечить круглосуточное водоснабжение населенного пункта.

Жители посёлка Круглянский пожаловались в Киреевскую межрайонную прокуратуру на действия ресурсоснабжающей организации ООО «ВоСток-Сервис», которая ввела ограничение подачи холодного водоснабжения населению – вода в дома поступала по графику.

По результатам проверки межрайпрокурор внёс гендиректору организации представление, но нарушения устранены не были. После этого прокуратура подала в суд иск о понуждении ООО «ВоСток-Сервис» обеспечить бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение поселка. Исковые требования были полностью удовлетворены.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:26 +1
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