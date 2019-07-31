Экс-президент ТРОО «Федерация лыжных гонок» наживался на тульских спортсменах и тренерах

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58-летнего Валерия М. признали виновным по двум эпизодам присвоения с использованием служебного положения.

В Туле вынесли приговор бывшему президенту Тульской региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок». 58-летний Валерий М. признан виновным в двух эпизодах присвоения с использованием служебного положения.

Как установил суд, в мае 2016 года мужчина, предоставив документы с заведомо ложными сведениями о фактически израсходованной на оплату проживания и питания спортсменов и тренеров сумме, получил в банке 40 тысяч рублей.

«Он же в декабре 2016 года, используя служебное положение, получив денежные средства в сумме 77 900 руб., предназначенные на проживание и питание спортсменов и тренеров Тульской области, присвоил указанную сумму, причинив своими действиями бюджету Тульской области материальный ущерб на указанную сумму», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По совокупности преступлений суд назначил Валерию М. штраф в размере 200 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.