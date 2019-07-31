В Пролетарском округе Тулы наконец-то закроют чердаки многоэтажек

Для этого прокурору пришлось подавать в суд на управляющие компании.

Вступили в законную силу решения Пролетарского районного суда г. Тулы по искам прокурора района к управляющим компаниям. Представитель прокуратуры просил обязать УК поставить запорные устройства на чердаки ряда домов. Общее количество исков — чуть менее 40.

«Установлено, что в ряде многоквартирных домов на люках входа в чердачные помещения отсутствуют запорные устройства. Данное обстоятельство не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, способствует проникновению в чердачные помещения посторонних лиц, а также может привести к возможным террористическим актам», — сообщила представитель суда.

Решениями Пролетарского районного суда г. Тулы исковые требования прокурора Пролетарского района г. Тулы удовлетворены. Соответствующие управляющие компании обязаны установить запорные устройства в чердачные помещения многоквартирных домов по следующим адресам: