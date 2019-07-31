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В Пролетарском округе Тулы наконец-то закроют чердаки многоэтажек

В Пролетарском округе Тулы наконец-то закроют чердаки многоэтажек

Для этого прокурору пришлось подавать в суд на управляющие компании.

Вступили в законную силу решения Пролетарского районного суда г. Тулы по искам прокурора района к управляющим компаниям. Представитель прокуратуры просил обязать УК поставить запорные устройства на чердаки ряда домов. Общее количество исков — чуть менее 40.
 
«Установлено, что в ряде многоквартирных домов на люках входа в чердачные помещения отсутствуют запорные устройства. Данное обстоятельство не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, способствует проникновению в чердачные помещения посторонних лиц, а также может привести к возможным террористическим актам», — сообщила представитель суда.
 
Решениями Пролетарского районного суда г. Тулы исковые требования прокурора Пролетарского района г. Тулы удовлетворены. Соответствующие управляющие компании обязаны установить запорные устройства в чердачные помещения многоквартирных домов по следующим адресам:
 
  • ул. Кирова, д. 153, 157; ул. Шухова, д. 18, 22; ул. Приупская, д. 21-а; ул. Р. Зорге, д. 24;
  • ул. Ложевая, д. 143; 2-й проезд Металлургов, д. 5-б, ул. Металлургов, д. 47-б, 47, 88, 102; ул. Шухова, д. 6; ул. Декабристов, д. 4; ул. Плеханова, д. 147;
  • ул. Калинина, д. 77, 77-а; ул. Декабристов, д. 6;
  • ул. Металлургов, д. 45/6, 63-а, 70/1; ул. Хворостухина, д. 5, 7; ул. Вильямса, д. 42; ул. Приупская, д. 11-б;
  • ул. Металлургов, д. 4, 25; ул. Кутузова, д. 20; ул. Мартеновская, д. 22;
  • ул. Металлургов, д. 60; ул. Театральный переулок, д. 6; ул. Доватора, д. 6; ул. Дементьева, д. 12; ул. Ложевая, д. 139; ул. Кутузова, д. 20-а.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:10 +2
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