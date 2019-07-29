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В Новомосковске в аварии пострадала трехлетняя девочка
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске в аварии пострадала трехлетняя девочка

На улице Зеленой столкнулись Dodge и Kia.

28 июля в 18.00 в Новомосковске на улице Зеленой 52-летний водитель автомобиля Dodge Neon, по предварительной информации, выехал на встречку и врезался в Kia Magentis под управлением 28-летнего мужчины.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала трехлетняя пассажирка «Киа». Девочка получила различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

В момент происшествия ребенок находился в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:32 +2
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