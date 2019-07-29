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Мощный циклон принес в Европейскую часть России ультраполярное вторжение

Мощный циклон принес в Европейскую часть России ультраполярное вторжение

Последний раз такое было 70 лет назад.

По Европейской России прокатится волна арктического холода. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», такая аномальная погода последний раз была зафиксирована 70 лет назад.
 
Катаклизм принес нам циклон с центром над крайним северо-востоком Русской равнины.
 
– Из-за огромной устойчивой области повышенного давления над Европой этот вихрь изначально был вынужден уйти далеко на север и смещался на восток по акватории Северного Ледовитого океана. Лишь добравшись до России, он смог нырнуть в самую глубь континента, но при этом захватил воздух из акватории Карского моря и направил его в нашу страну. В метеорологии такой процесс называется ультраполярным вторжением, — сообщают синоптики.
 
Тульская область уже ощутила на себе влияние этого процесса. Если еще вчера воздух прогревался до +28°С, то сегодня резко похолодало до +19°С, а в ночные часы столбики термометров и вовсе показывали +9°С...+14°С.
 
Всю неделю в регионе будет прохладно, лишь к выходным немного потеплеет.
 
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:12 +2
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