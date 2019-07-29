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На ул. Рязанской в Туле из окна выпал мужчина
Фото из архива Myslo.

На ул. Рязанской в Туле из окна выпал мужчина

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Как стало известно корреспонденту Myslo, рано утром 27 июля рядом с домом №6 на ул. Рязанской в Туле обнаружили тело 49-летнего мужчины. При осмотре было установлено, что он скончался от травм, характерных для падения с большой высоты.
 
По имеющейся на настоящий момент информации, мужчина выпал из окна одной из квартир на пятом этаже. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:08 +5
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