На ул. Рязанской в Туле из окна выпал мужчина

Фото из архива Myslo.

Как стало известно корреспонденту Myslo, рано утром 27 июля рядом с домом №6 на ул. Рязанской в Туле обнаружили тело 49-летнего мужчины. При осмотре было установлено, что он скончался от травм, характерных для падения с большой высоты.

По имеющейся на настоящий момент информации, мужчина выпал из окна одной из квартир на пятом этаже. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.