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Тульские легкоатлеты выступили на чемпионате России
Фото пресс-службы Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты выступили на чемпионате России

Двое наших спортсменов выполнили норматив мастеров спорта.

В Чебоксарах завершился 100-й, юбилейный, чемпионат России по легкой атлетике. Тулячка Анастасия Якоби впервые выполнила норматив мастера спорта, показав в финальном забеге на 5000 м шестой результат (16.01,22 с). На этой же дистанции Алексей Дорофеев, обновив свой же рекорд Тульской области, занял пятое место — 13.51,26 с.

Также норматив мастера спорта выполнил молодой тульский спринтер Владислав Шемулинкин. В беге на 200 м ему удалось пробиться в финал соревнований, где он показал восьмое время — 21,28 с

К сожалению, лидеры нашей сборной выступали на чемпионате с травмами. Тем не менее все они пробились в финалы, где выглядели достойно. Александра Ефимова на дистанции 200 м от пьедестала отделили четыре сотых секунды. В итоге — 20,92 с и четвертое место.

Также четвертое место в женском финале у Кристины Хорошевой — 23,47с.

В финальном забеге на 400 м Екатерина Реньжина показала пятое время — 52,64 с.

В августе Владислав Шемулинкин будет представлять Тульскую область в финале Всероссийской спартакиады учащихся. К нему присоединится тулячка Анастасия Волкова. Старты также пройдут в Чебоксарах.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:15 +1
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