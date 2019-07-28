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В Туле водитель Land Rover устроил ДТП со «скорой»
Фото Сергея Старикова

В Туле водитель Land Rover устроил ДТП со «скорой»

После этого спецавтомобиль столкнулся с ещё одной машиной.

Как сообщает корреспондент Myslo, на пересечении улиц Пролетарской и Карла Маркса в Туле произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, внедорожника Land Rover Freelander и Opel Astra.

По имеющейся информации, скорая помощь следовала на вызов и поворачивала направо с улицы Пролетарской на ул. Карла Маркса. Предположительно, водитель двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Подъезжая к перекрестку, он остановился, убедился, что его пропускают и начал маневр.

В этот момент на перекресток из крайнего правого ряда выскочил внедорожник, водитель которого решил объехать пропускающие скорую помощь автомобили.

В результате произошло столкновение, после чего спецавтомобиль врезался в Opel. По предварительным данным, в аварии пострадал один из медиков. В «Опеле» в момент ДТП находился ребёнок.

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ДТП с машиной скорой помощи в Туле, Фото: 1
ДТП с машиной скорой помощи в Туле, Фото: 2
ДТП с машиной скорой помощи в Туле, Фото: 3
ДТП с машиной скорой помощи в Туле, Фото: 4
ДТП с машиной скорой помощи в Туле, Фото: 5
ДТП с машиной скорой помощи в Туле, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:56 +8
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Место
Тулаулица Пролетарскаяулица Епифанская

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