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Футболисты «Ростова» прогулялись по Тульскому кремлю
Фото: пресс-служба ПФК "Ростов"

Футболисты «Ростова» прогулялись по Тульскому кремлю

Перед матчем с «Арсеналом» гости посетили центр оружейной столицы.

В 16.30 на Центральном стадионе Тулы состоится матч «Арсенал» – «Ростов». Перед игрой футболисты «Ростова прогулялись по центру оружейной столицы, заглянули в Тульский кремль и закупились тульскими пряниками.

Текстовая трансляция матча «Арсенал» – «Ростов» будет опубликована на Myslo. Тем временем, старший тренер ростовской молодежки Александр Черкес извинился перед болельщиками за разгромный проигрыш своих подопечных – они уступили молодым оружейникам со счётом 7:0:

– Я такого еще никогда не видел, чтобы молодежка «Ростова» проиграла с таким счетом. Трудно подобрать слова, результат ни в какие рамки не входит! – приводит слова наставника официальный паблик ростовского клуба.  

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:40 +4
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