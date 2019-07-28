Футболисты «Ростова» прогулялись по Тульскому кремлю

Фото: пресс-служба ПФК "Ростов"

В 16.30 на Центральном стадионе Тулы состоится матч «Арсенал» – «Ростов». Перед игрой футболисты «Ростова прогулялись по центру оружейной столицы, заглянули в Тульский кремль и закупились тульскими пряниками.

Текстовая трансляция матча «Арсенал» – «Ростов» будет опубликована на Myslo. Тем временем, старший тренер ростовской молодежки Александр Черкес извинился перед болельщиками за разгромный проигрыш своих подопечных – они уступили молодым оружейникам со счётом 7:0:

– Я такого еще никогда не видел, чтобы молодежка «Ростова» проиграла с таким счетом. Трудно подобрать слова, результат ни в какие рамки не входит! – приводит слова наставника официальный паблик ростовского клуба.