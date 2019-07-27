новости
новости
Регистрация
В ДТП рядом с деревней Малахово пострадали трое детей
Фото очевидца

В ДТП рядом с деревней Малахово пострадали трое детей

По предварительным данным, отец семейства не справился с управлением и съехал в кювет.

Как стало известно Myslo, на дороге «Тула – Одоев», рядом с деревней Малахово водитель Opel Astra не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Вместе с водителем в салоне легковушки находились трое его детей – 4, 6 и 10 лет. В момент ДТП двое младших вылетели из окон, поскольку не были пристёгнуты ремнями безопасности.

У детей диагностированы сочетанные травмы – сотрясения, ссадины и ушибы. У одного, возможно, трещина в кости. Все они госпитализированы. Водитель отделался ушибом шеи. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:11 +4
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТПопрокинулся в кюветпострадали детипострадали в ДТП
Место
ТулаМалахово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Средневековая ярмарка, пушкари и пеший турнир: В Туле прошел фестиваль «Кремли России»
Средневековая ярмарка, пушкари и пеший турнир: В Туле прошел фестиваль «Кремли России»
Жительница Ясногорского района украла в Туле из супермаркета продукты и хозтовары
Жительница Ясногорского района украла в Туле из супермаркета продукты и хозтовары
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.