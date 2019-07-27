В ДТП рядом с деревней Малахово пострадали трое детей

Фото очевидца

По предварительным данным, отец семейства не справился с управлением и съехал в кювет.

Как стало известно Myslo, на дороге «Тула – Одоев», рядом с деревней Малахово водитель Opel Astra не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Вместе с водителем в салоне легковушки находились трое его детей – 4, 6 и 10 лет. В момент ДТП двое младших вылетели из окон, поскольку не были пристёгнуты ремнями безопасности.

У детей диагностированы сочетанные травмы – сотрясения, ссадины и ушибы. У одного, возможно, трещина в кости. Все они госпитализированы. Водитель отделался ушибом шеи. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.