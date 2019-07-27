Средневековая ярмарка, пушкари и пеший турнир: В Туле прошел фестиваль «Кремли России»

Фото Зинаиды Набиевой.

Сегодня, 27 июля, в Туле прошел фестиваль исторической реконструкции «Кремли России».

В Тульский кремль приехали реконструкторы из 10 российских городов: Москвы, Казани, Рязани, Пскова, Великого Новгорода, Коломны, Зарайска, Серпухова, Вологды, Владимира.

Главное событие фестиваля — реконструкция сражения эпохи Смутного времени русских стрельцов с интервентами.

В течение дня в тульской цитадели работала средневековая ярмарка с театрализованными площадками, балаганами. Посетители познакомились со средневековым ремеслом — мастерскими кожевника, гончара, оружейника, кузнеца. Проходили мастер-классы по созданию набивного рисунка на ткани. Гостей фестиваля ждали разнообразные исторические интерактивные площадки и аттракционы для взрослых и детей, русская полевая артиллерийская позиция, «Русская оружейная палата», исторические игры и забавы. Для самых маленьких работала уникальная детская интерактивная площадка со средневековыми аттракционами.

Кроме того, на празднике работали «Выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII — XVII веков», фотовыставка «Образ средневекового воина», интерактивный «воинский лагерь Девлет-Гирея».

Заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова отметила, что фестиваль «Кремли России» занимает достойное место в календаре праздничных событий, проводимых в рамках подготовки к юбилею Тульского кремля.