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В Пролетарском районе Тулы ограбили мужчину

В Пролетарском районе Тулы ограбили мужчину

Потерпевшего избили и забрали деньги.

В Туле полицейские установили подозреваемых в грабеже. По предварительным данным, в ночь на 23 июля в Пролетарском районе города на ул. Нестерова на 52-летнего мужчину напали неизвестные. Предположительно, их внимание привлекла его барсетка.

Преступники избили мужчину, отобрали сумку и мобильный телефон. Общий ущерб составил свыше 30 тысяч рублей. Именно такая сумма лежала в барсетке потерпевшего.

- При проведении оперативных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки выяснили личности обоих злоумышленников. Местные жители, один из которых ранее судим, признались в содеянном, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:54 +1
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