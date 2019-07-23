Фото из архива MySlo
От туляков ждут предложений по празднованию Дня города
Пожелания будут учтены при формировании программы мероприятий.
В администрации Тулы состоялось заседание рабочей группы по подготовке к празднованию Дня города. На совещании обсудили формат торжественных мероприятий, места проведения и другие организационные вопросы.
Жители областной столицы могут высказать свои предложения, пожелания и идеи по организации праздничных мероприятий в честь 873-летия города-героя Тулы.
Предложения принимаются до 23 августа по адресу: kultura@cityadm.tula.ru
Другие статьи по темам
Событие
Место