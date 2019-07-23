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От туляков ждут предложений по празднованию Дня города
Фото из архива MySlo

От туляков ждут предложений по празднованию Дня города

Пожелания будут учтены при формировании программы мероприятий.

В администрации Тулы состоялось заседание рабочей группы по подготовке к празднованию Дня города. На совещании обсудили формат торжественных мероприятий, места проведения и другие организационные вопросы.

Жители областной столицы могут высказать свои предложения, пожелания и идеи по организации праздничных мероприятий в честь 873-летия города-героя Тулы.

Предложения принимаются до 23 августа по адресу: kultura@cityadm.tula.ru

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:34 +1
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