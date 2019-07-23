От туляков ждут предложений по празднованию Дня города

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Пожелания будут учтены при формировании программы мероприятий.

В администрации Тулы состоялось заседание рабочей группы по подготовке к празднованию Дня города. На совещании обсудили формат торжественных мероприятий, места проведения и другие организационные вопросы.

Жители областной столицы могут высказать свои предложения, пожелания и идеи по организации праздничных мероприятий в честь 873-летия города-героя Тулы.