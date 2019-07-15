В Одоеве пройдет масштабный фестиваль филимоновской игрушки
Фестиваль под названием «Сказки деда Филимона» пройдет 20 июля на главной площади поселка.
С 11.00 площадь Одоева превратится в яркую сказочную Страну, где полностью властвует творчество, мастерство и талант!
Здесь можно будет увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, Кожлянскую игрушку из Курской области, из Калужской — «плодоносную» хлудневскую, из Липецкой — «богатую» романовскую, из Рязанской — монументальную скопинскую, удивительную чернолощенную из Вологодской области. Для участия в Фестивале зарегистрировалось 122 организации и мастера — гончаров и игрушечников из 20 регионов России и г. Луганска (Украина).
В рамках Фестиваля среди мастеров пройдет конкурс «Этой Ярмарки краски». Работы, представленные на конкурсе, можно будет увидеть в музее «Филимоновская игрушка» с 10.00 до 17.00.
Одним из главных событий фестиваля станет большой мастер-класс по одновременной лепке глиняной птички как символа единения, добра и любви. Мастер-класс начнется в 11.05, участие в нем совершенно бесплатно, любой желающий может зарегистрироваться за час до начала и слепить свою «Птицу счастья».
Организатор фестиваля Сергей Кузнецов представит книгу, посвященную филимоновской игрушке «Филимоновская сказка. Хранители промысла»! Презентация начнется в 13.00.
На фестивале будет работать «Почта деда Филимона», где можно будет
приобрести и отправить открытки с приветами из Одоева по всей России,
конкурсная площадка на лучшее текстильное изделие по мотивам филимоновской игрушки «Одоевские постирушки», фотозоны.
Это далеко не все, что ждет гостей в этот день. Публикуем полную программу фестиваля.
9.00 – 10.00 Размещение участников фестиваля в торговых палатках.
10.00 Начало работы ярмарки.
10.00-17.00:
- Работа Музея филимоновской игрушки. Выставка конкурсных работ «Этой ярмарки краски».
- Выставка «Глиняные копилки мира». Из коллекции Марианны Обоевой и Ильи Колкера. (Музей филимоновской игрушки, ул. К. Маркса, 52).
- Мастер-класс Сергея Плотникова «Музей забытой музыки» (г. Воронеж). Площадка во дворе старого здания Музея филимоновской игрушки (п. Одоев, ул. Сильверстова, 11).
- Работа музея советской игрушки «В Детство» (п. Одоев, ул. К. Маркса, 41).
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Работа конкурсной площадки «Одоевские постирушки» (старое
здание музея, ул. Сильверстова, 11).
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Работа выставки «Филимоновская игрушка в кружеве» (старое здание
музея, ул. Сильверстова, 11).
12.00, 14.00 Пешеходные экскурсии «Уездный город Одоев». Сбор у здания краеведческого музея, ул. К. Маркса, 35).
10.00 – 10.40 Регистрация на самый большой мастер-класс по лепке глиняной игрушки. Трансляция музыкальной программы.
10.40 – 10.55 Парад-представление мастеров, участвующих в мастер-классе.
Сбор участников мастер-класса.
11.00 – 11.05 Торжественное открытие фестиваля.
11.05 – 11.35 Работа самого большого мастер-класса по лепке глиняной игрушки. Изготовление глиняной игрушки «Птица счастья».
11.35 – 11.50 Фотосессия участников мастер-класса с мастерами и участниками танцевального коллектива «Сударушка».
11.50 – 16.00 Работа ярмарки мастеров. Проведение мастер-классов по
изготовлению гончарных изделий и лепки глиняных игрушек.
Продажа изделий народных художественных промыслов.
Представление мастеров и регионов-участников фестиваля.
13.00 – 13.40 Презентация книги Сергея Кузнецова «Филимоновская сказка. Хранители промысла» (главная сцена).
14.00 – 15.00 Соревнование по лепке глиняной свистульки на скорость (главная сцена).
13.00 – 16.00 Концертная программа.
15.00 – 16.00 Интервью с мастерами-участниками фестиваля на площади. Вручение дипломов участникам.
16.00 – 16.30 Подведение итогов фестиваля.
За всю свою историю фестиваль проводится в четвертый раз. Организаторами являются Музей филимоновской игрушки и
АНО «Культурно-просветительский технопарк «ЭКСПЕРИМЕНТОРИЯ» при
поддержке правительства Тульской области, администрации муниципального образования Одоевский район, ГУК ТО «Объединение центров развития культуры».