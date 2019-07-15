В Одоеве пройдет масштабный фестиваль филимоновской игрушки

Фото на официальном сайте фестиваля 2019.ded-filimon.ru

С 11.00 площадь Одоева превратится в яркую сказочную Страну, где полностью властвует творчество, мастерство и талант!



Здесь можно будет увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, Кожлянскую игрушку из Курской области, из Калужской — «плодоносную» хлудневскую, из Липецкой — «богатую» романовскую, из Рязанской — монументальную скопинскую, удивительную чернолощенную из Вологодской области. Для участия в Фестивале зарегистрировалось 122 организации и мастера — гончаров и игрушечников из 20 регионов России и г. Луганска (Украина).



В рамках Фестиваля среди мастеров пройдет конкурс «Этой Ярмарки краски». Работы, представленные на конкурсе, можно будет увидеть в музее «Филимоновская игрушка» с 10.00 до 17.00.



Одним из главных событий фестиваля станет большой мастер-класс по одновременной лепке глиняной птички как символа единения, добра и любви. Мастер-класс начнется в 11.05, участие в нем совершенно бесплатно, любой желающий может зарегистрироваться за час до начала и слепить свою «Птицу счастья».

Организатор фестиваля Сергей Кузнецов представит книгу, посвященную филимоновской игрушке «Филимоновская сказка. Хранители промысла»! Презентация начнется в 13.00.

На фестивале будет работать «Почта деда Филимона», где можно будет

приобрести и отправить открытки с приветами из Одоева по всей России,

конкурсная площадка на лучшее текстильное изделие по мотивам филимоновской игрушки «Одоевские постирушки», фотозоны.



Это далеко не все, что ждет гостей в этот день. Публикуем полную программу фестиваля.

Программа фестиваля

9.00 – 10.00 Размещение участников фестиваля в торговых палатках.

10.00 Начало работы ярмарки.

10.00-17.00:

Работа Музея филимоновской игрушки. Выставка конкурсных работ «Этой ярмарки краски».

Выставка «Глиняные копилки мира». Из коллекции Марианны Обоевой и Ильи Колкера. (Музей филимоновской игрушки, ул. К. Маркса, 52).

Мастер-класс Сергея Плотникова «Музей забытой музыки» (г. Воронеж). Площадка во дворе старого здания Музея филимоновской игрушки (п. Одоев, ул. Сильверстова, 11).

Работа музея советской игрушки «В Детство» (п. Одоев, ул. К. Маркса, 41).

Работа конкурсной площадки «Одоевские постирушки» (старое

здание музея, ул. Сильверстова, 11).

здание музея, ул. Сильверстова, 11). Работа выставки «Филимоновская игрушка в кружеве» (старое здание

музея, ул. Сильверстова, 11).

12.00, 14.00 Пешеходные экскурсии «Уездный город Одоев». Сбор у здания краеведческого музея, ул. К. Маркса, 35).

10.00 – 10.40 Регистрация на самый большой мастер-класс по лепке глиняной игрушки. Трансляция музыкальной программы.

10.40 – 10.55 Парад-представление мастеров, участвующих в мастер-классе.

Сбор участников мастер-класса.

11.00 – 11.05 Торжественное открытие фестиваля.

11.05 – 11.35 Работа самого большого мастер-класса по лепке глиняной игрушки. Изготовление глиняной игрушки «Птица счастья».

11.35 – 11.50 Фотосессия участников мастер-класса с мастерами и участниками танцевального коллектива «Сударушка».

11.50 – 16.00 Работа ярмарки мастеров. Проведение мастер-классов по

изготовлению гончарных изделий и лепки глиняных игрушек.

Продажа изделий народных художественных промыслов.

Представление мастеров и регионов-участников фестиваля.

13.00 – 13.40 Презентация книги Сергея Кузнецова «Филимоновская сказка. Хранители промысла» (главная сцена).

14.00 – 15.00 Соревнование по лепке глиняной свистульки на скорость (главная сцена).

13.00 – 16.00 Концертная программа.

15.00 – 16.00 Интервью с мастерами-участниками фестиваля на площади. Вручение дипломов участникам.

16.00 – 16.30 Подведение итогов фестиваля.

За всю свою историю фестиваль проводится в четвертый раз. Организаторами являются Музей филимоновской игрушки и

АНО «Культурно-просветительский технопарк «ЭКСПЕРИМЕНТОРИЯ» при

поддержке правительства Тульской области, администрации муниципального образования Одоевский район, ГУК ТО «Объединение центров развития культуры».