В России предлагают узаконить выходной для прохождения диспансеризации

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В начале июля премьер-министр Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации. Предполагается, что в нынешнем году профосмотры и диспансеризацию пройдут 62 млн граждан по всей стране. При этом в прошлом году эта цифра была на уровне 21 млн человек.

Чтобы вовлечь в этот процесс максимальное количество россиян, на уровне Правительства РФ обсуждается возможность предоставления официального выходного дня, чтобы люди могли без потери в зарплате посетить врачей, сообщает «Российская газета».

По статистике, в 2013-2017 годы диспансеризацию прошли 213,6 млн россиян, из них порядка 30% нуждались в лечении. Поэтому Минздрав изменил график проведения диспансеризации: люди до 40 лет должны проходить полный профосмотр раз в три года, после — раз в год. Предпенсионерам и пенсионерам, которые продолжают трудиться, в этом случае работодатель обязан предоставить два выходных дня с сохранением должности и среднего заработка.

Теперь же право на выходной для прохождения ежегодных медосмотров предлагается закрепить законодательно и для граждан от 40 лет.

При желании работодатель сможет проконтролировать, действительно ли его сотрудник посещал врача или нет: после прохождения диспансеризации выдается справка, в котором указывается, что человек прошел обследование. При этом результаты обследований и диагнозы в этой справке не указываются.