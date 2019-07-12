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В Туле задержана мать-наркоторговка
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Тульской области.

В Туле задержана мать-наркоторговка

31-летняя женщина находилась в декретном отпуске и занималась преступной деятельностью.

10 июля сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали сбытчицу зелья.

При задержании у 31-летней женщины была обнаружена крупная партия наркотиков: 3 свертка с марихуаной общей массой 106 грамма.

Кроме этого у нее изъят сотовый телефон и банковские карты, с одной из которых, по предварительным данным, велся расчет с поставщиком наркотиков. Поставщик жил в Суворове, туда-то и ездила регулярно тулячка за новой партией наркотиков.

В дальнейшем при проведении обыска в квартире по месту жительства задержанной также были обнаружены наркотики и блокнот с бухгалтерскими расчетами по обороту наркотических средств.

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Задержание сбытчицы наркотиков, Фото: 1
Задержание сбытчицы наркотиков, Фото: 2
Задержание сбытчицы наркотиков, Фото: 3
Задержание сбытчицы наркотиков, Фото: 4
Задержание сбытчицы наркотиков, Фото: 5
Задержание сбытчицы наркотиков, Фото: 6
Задержание сбытчицы наркотиков, Фото: 7
Задержание сбытчицы наркотиков, Фото: 8
Задержание сбытчицы наркотиков, Фото: 9
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Как пояснила сама задержанная, за наркотиками она ездила к поставщику 1-2 раза в неделю, после чего дома самостоятельно расфасовывала и продавала «из рук в руки». Примечательно, что сама женщина никогда наркотики не употребляла.

Задержанная – мать двоих детей, младшему из которых нет и трех лет. Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком.

У поставщика наркотиков также был проведен обыск в квартире в Суворове. Там были обнаружены два свертка с растительным веществом, предположительно, марихуаной, общим весом около 70 г. Мужчина полностью признал свою вину.

В настоящее время женщина арестована. В отношении нее возбуждено несколько уголовных дел — по факту приготовления и сбыта наркотических средств, предусматривающих наказание в виде лишения свободы до 20 лет. С мужчиной продолжаются оперативные мероприятия, в ходе которых будут установлены обстоятельства его противоправной деятельности.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:45 +2
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