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На Казанской набережной прогулялся «конь в пальто»
Фото instagram.com/svalstru.

На Казанской набережной прогулялся «конь в пальто»

Интересной фотографией поделилась тулячка в соцсетях.

Тулячка опубликовала на своей страничке в Instagram забавную фотографию. На ней запечатлены двое мужчин, предположительно рыбаков, и пони, заботливо укутанный курткой. Действо разворачивается на Казанской набережной.

– Как вы думаете, красный фонарь в этой картине зачем? А лошадь? Одни вопросы, — пишет автор фото.

Возможно, именно так и выглядит «конь в пальто». :)

 

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