Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области
В исправительной колонии в Донском прошёл день открытых дверей
Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности.
Осужденные исправительной колонии № 1 Донского провели праздник со своими родными и близкими. Для этого в руководители учреждения организовали «день открытых дверей».
Поддержка семьи очень важна для людей, оказавшихся в местах лишения свободы. Количество свиданий с родственниками строго ограничено, поэтому возможность лишний раз увидеться с близкими людьми стимулирует правопослушное поведение среди заключённых.
Для гостей учреждений прошла небольшая экскурсия – посетители осмотрели помещения отрядов, храм и клуб, в котором осужденные дали праздничный концерт. На мероприятии выступила группа «Санрайз», которая исполнила песни на русском, английском и турецком языках.
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