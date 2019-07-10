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В исправительной колонии в Донском прошёл день открытых дверей
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В исправительной колонии в Донском прошёл день открытых дверей

Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Осужденные исправительной колонии № 1 Донского провели праздник со своими родными и близкими. Для этого в руководители учреждения организовали «день открытых дверей».

Поддержка семьи очень важна для людей, оказавшихся в местах лишения свободы. Количество свиданий с родственниками строго ограничено, поэтому возможность лишний раз увидеться с близкими людьми стимулирует правопослушное поведение среди заключённых.

Для гостей учреждений прошла небольшая экскурсия – посетители осмотрели  помещения отрядов, храм и клуб, в котором осужденные дали праздничный концерт. На мероприятии выступила группа «Санрайз», которая исполнила песни на русском, английском и турецком языках.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:10 +3
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Тульская областьДонской

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