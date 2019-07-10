В исправительной колонии в Донском прошёл день открытых дверей

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Осужденные исправительной колонии № 1 Донского провели праздник со своими родными и близкими. Для этого в руководители учреждения организовали «день открытых дверей».

Поддержка семьи очень важна для людей, оказавшихся в местах лишения свободы. Количество свиданий с родственниками строго ограничено, поэтому возможность лишний раз увидеться с близкими людьми стимулирует правопослушное поведение среди заключённых.

Для гостей учреждений прошла небольшая экскурсия – посетители осмотрели помещения отрядов, храм и клуб, в котором осужденные дали праздничный концерт. На мероприятии выступила группа «Санрайз», которая исполнила песни на русском, английском и турецком языках.