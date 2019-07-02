В Туле на берегу реки грабитель напал на жертву и отобрал толстовку, продукты и телефон

Местный житель заявил в полицию, что утром на берегу реки Тулица напротив дома по улице Пробной на него напал неизвестный и отобрал толстовку, сумку с продуктами питания и мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 10 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 39-летнего жителя поселка Южный. Похищенное имущество изъято и будет возвращено собственнику.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу.