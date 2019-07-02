«Нашествие динозавров» в Туле завершится на этой неделе

Фото из профиля @nashdinosavr

Успейте посетить уникальную интерактивную выставку, покорившую 10 млн зрителей по всему миру. До конца осталось всего 5 дней!

Выставка «Нашествие динозавров» проходит на 5-м этаже ТРЦ «Гостиный двор». Ее необычный формат, объединивший историю и современные технологии, полностью погружает зрителей в атмосферу Юрского периода.



Гостей встречают 20 интерактивных динозавров, которые выглядят как живые существа — они двигаются и рычат, машут лапами и хвостами, моргают и даже дышат. О каждом из них подробно расскажут экскурсоводы-палеонтологи. Желающие могут произвести настоящие палеонтологические раскопки и познакомиться ближе с профессией палеонтолога.

В зоне VR-реальности гости могут побродить в древнем мире динозавров или погрузиться на дно океана. На память о выставке каждый сможет создать сувенир своими руками— нарисовать с помощью 3D-ручки объемного динозавра и забрать с собой.

Еще на выставке можно увидеть коллекцию динозавров-роботов, которыми можно управлять. В зоне 3D-инсталляций посетителей ждет особый сюрприз — здесь можно встретить реалистичного «ходячего» динозавра.



Выставка продлится до 7 июля. Режим работы: 11.00−20.00, понедельник — выходной.