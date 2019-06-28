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В Туле дальнобойщик пострадал при взрыве портативного газового баллончика
Фото birdinflight.imgix.net

В Туле дальнобойщик пострадал при взрыве портативного газового баллончика

Водитель грузовика собирался приготовить себе еду в кабине.

Как стало известно Myslo, накануне утром в Тульскую областную больницу госпитализировали 40-летнего жителя Смоленской области. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги туловища.
 

На данный момент известно, что мужчина получил травму при попытке приготовить еду в кабине грузовика Scania, который был припаркован рядом с поселком 12 лет Октября. Во время процесса воспламенилась газовоздушная смесь из портативного баллончика.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:28 +2
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