В Туле дальнобойщик пострадал при взрыве портативного газового баллончика

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Как стало известно Myslo, накануне утром в Тульскую областную больницу госпитализировали 40-летнего жителя Смоленской области. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги туловища.

На данный момент известно, что мужчина получил травму при попытке приготовить еду в кабине грузовика Scania, который был припаркован рядом с поселком 12 лет Октября. Во время процесса воспламенилась газовоздушная смесь из портативного баллончика.